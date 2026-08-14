НАТО про інциденти з дронами у Латвії і Румунії: Готові цілодобово реагувати на будь-які потенційні загрози

На тлі останніх інцидентів із дронами у Латвії та Румунії у НАТО заявили, що готові цілодобово реагувати на загрози.

Про це заявила речниця НАТО Елісон Гарт, передає Цензор.НЕТ.

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НАТО реагуватиме цілодобово

"НАТО забезпечує захист нашого повітряного простору. Сьогодні вранці ми бачили італійські винищувачі Eurofighter, що базуються в Литві, та турецькі F-16 з Естонії, які злетіли на перехоплення; один із Eurofighter збив безпілотник у повітряному просторі Латвії", – зазначила вона.

Крім того, вчора румунські літаки F-16 та іспанські F-18 злетіли на перехоплення після того, як безпілотники вторглися в повітряний простір Румунії поблизу українського кордону

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"День за днем НАТО готовий і здатний цілодобово реагувати на будь-які потенційні загрози, без вихідних, щоб захищати нашу територію та наш народ", – написала Гарт.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що винищувачі НАТО збили безпілотник, що залетів до Латвії

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