НАТО про інциденти з дронами у Латвії і Румунії: Готові цілодобово реагувати на будь-які потенційні загрози
На тлі останніх інцидентів із дронами у Латвії та Румунії у НАТО заявили, що готові цілодобово реагувати на загрози.
Про це заявила речниця НАТО Елісон Гарт, передає Цензор.НЕТ.
НАТО реагуватиме цілодобово
"НАТО забезпечує захист нашого повітряного простору. Сьогодні вранці ми бачили італійські винищувачі Eurofighter, що базуються в Литві, та турецькі F-16 з Естонії, які злетіли на перехоплення; один із Eurofighter збив безпілотник у повітряному просторі Латвії", – зазначила вона.
Крім того, вчора румунські літаки F-16 та іспанські F-18 злетіли на перехоплення після того, як безпілотники вторглися в повітряний простір Румунії поблизу українського кордону
"День за днем НАТО готовий і здатний цілодобово реагувати на будь-які потенційні загрози, без вихідних, щоб захищати нашу територію та наш народ", – написала Гарт.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що винищувачі НАТО збили безпілотник, що залетів до Латвії
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