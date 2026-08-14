НАТО об инцидентах с дронами в Латвии и Румынии: Готовы круглосуточно реагировать на любые потенциальные угрозы

На фоне недавних инцидентов с дронами в Латвии и Румынии в НАТО заявили, что готовы круглосуточно реагировать на угрозы.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Элисон Гарт, передает Цензор.НЕТ.

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НАТО будет реагировать круглосуточно

"НАТО обеспечивает защиту нашего воздушного пространства. Сегодня утром мы видели итальянские истребители Eurofighter, базирующиеся в Литве, и турецкие F-16 из Эстонии, которые вылетели на перехват; один из Eurofighter сбил беспилотник в воздушном пространстве Латвии", — отметила она.

Кроме того, вчера румынские самолеты F-16 и испанские F-18 вылетели на перехват после того, как беспилотники вторглись в воздушное пространство Румынии вблизи украинской границы

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"День за днем НАТО готово и способно круглосуточно реагировать на любые потенциальные угрозы, без выходных, чтобы защищать нашу территорию и наш народ", — написала Гарт.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в Латвию

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