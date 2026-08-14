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Истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в Латвию
В Латвии сообщили о сбивании беспилотника, залетевшего в воздушное пространство страны.
Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Известно, что перед этим была объявлена угроза в воздушном пространстве. Граждан призвали соблюдать правило "двух стен" или укрыться в убежищах.
"Угроза в воздушном пространстве в Даугавпилсском, Прейльском, Резекненском и Балвивском краях", — отметили там.
Однако впоследствии военные сообщили, что угроза в воздушном пространстве миновала.
"Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство", — добавили там.
Дополнительную информацию Национальные вооруженные силы Латвии сообщат позже.
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+6 belge
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+5 Василь #623260
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+3 Олександр Сайко #551943
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