Истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в Латвию

В Латвии сообщили о сбивании беспилотника, залетевшего в воздушное пространство страны.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Известно, что перед этим была объявлена угроза в воздушном пространстве. Граждан призвали соблюдать правило "двух стен" или укрыться в убежищах.

"Угроза в воздушном пространстве в Даугавпилсском, Прейльском, Резекненском и Балвивском краях", — отметили там.

Однако впоследствии военные сообщили, что угроза в воздушном пространстве миновала.

"Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство", — добавили там.

Дополнительную информацию Национальные вооруженные силы Латвии сообщат позже.

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