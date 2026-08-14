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Новости Падение дронов в Латвии
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Истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в Латвию

В Латвии сбили беспилотник, залетевший на территорию страны

В Латвии сообщили о сбивании беспилотника, залетевшего в воздушное пространство страны.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Известно, что перед этим была объявлена угроза в воздушном пространстве. Граждан призвали соблюдать правило "двух стен" или укрыться в убежищах.

"Угроза в воздушном пространстве в Даугавпилсском, Прейльском, Резекненском и Балвивском краях", — отметили там.

Однако впоследствии военные сообщили, что угроза в воздушном пространстве миновала.

"Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство", — добавили там.

Дополнительную информацию Национальные вооруженные силы Латвии сообщат позже.

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Дерзкие
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14.08.2026 09:22 Ответить
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Осміліло НАТО. Руські безпілотники наважуються збивати. Герої.
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14.08.2026 09:39 Ответить
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14.08.2026 09:18 Ответить

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