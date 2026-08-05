PURL, SAFE, противодействие российской баллистике и евроинтеграция: Зеленский провел встречу с главой МИД Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже в Киеве.

"Сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже уже в шестой раз находится в Украине. И важно, что министр приехала в Киев из Одессы, где у нее была насыщенная программа визита", — написал Зеленский в посте, опубликованном в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Визит из Одессы и поддержка во время атак

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит партнеров, которые остаются рядом в сложное время и поддерживают страну на фоне постоянных российских атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб и Зеленский обсудили помощь Украине, ПВО и переговоры о мире

Обсуждение вопросов безопасности и евроинтеграции

Во время встречи президент проинформировал латвийскую сторону о последствиях последнего удара по Украине. Также стороны обсудили реализацию программ PURL и SAFE, вопросы продовольственной безопасности и российские атаки на украинские порты.

Особое внимание уделили поддержке европейской интеграции Украины. Речь шла об открытии еще четырех переговорных кластеров.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в Киеве обсудил с главой Минобороны Великобритании вопросы защиты от баллистических ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Рютте поставки Украине ракет-перехватчиков