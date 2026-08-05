PURL, SAFE, противодействие российской баллистике и евроинтеграция: Зеленский провел встречу с главой МИД Латвии
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже в Киеве.
"Сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже уже в шестой раз находится в Украине. И важно, что министр приехала в Киев из Одессы, где у нее была насыщенная программа визита", — написал Зеленский в посте, опубликованном в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Визит из Одессы и поддержка во время атак
Зеленский подчеркнул, что Украина ценит партнеров, которые остаются рядом в сложное время и поддерживают страну на фоне постоянных российских атак.
Обсуждение вопросов безопасности и евроинтеграции
Во время встречи президент проинформировал латвийскую сторону о последствиях последнего удара по Украине. Также стороны обсудили реализацию программ PURL и SAFE, вопросы продовольственной безопасности и российские атаки на украинские порты.
Особое внимание уделили поддержке европейской интеграции Украины. Речь шла об открытии еще четырех переговорных кластеров.
Ранее мы сообщали, что Зеленский в Киеве обсудил с главой Минобороны Великобритании вопросы защиты от баллистических ракет.
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