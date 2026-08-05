PURL, SAFE, протидія російській балістиці та євроінтеграція: Зеленський провів зустріч із главою МЗС Латвії
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже у Києві.
"Сьогодні в Україні вже вшосте міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. І важливо, що міністерка приїхала до Києва з Одеси, де в неї була повноцінна програма візиту", – написав Зеленський у дописі, поширеному у соціальній мережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Візит із Одеси та підтримка під час атак
Зеленський наголосив, що Україна цінує партнерів, які залишаються поруч у складний час і підтримують країну на тлі постійних російських атак.
Обговорення безпеки та євроінтеграції
Під час зустрічі президент поінформував латвійську сторону про наслідки останнього удару по Україні. Також сторони обговорили реалізацію програм PURL і SAFE, питання продовольчої безпеки та російські атаки на українські порти.
Окрему увагу приділили підтримці європейської інтеграції України. Йшлося про відкриття ще чотирьох переговорних кластерів.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський у Києві обговорив із главою Міноборони Британії захист від балістики.
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