PURL, SAFE, протидія російській балістиці та євроінтеграція: Зеленський провів зустріч із главою МЗС Латвії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже у Києві.

"Сьогодні в Україні вже вшосте міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. І важливо, що міністерка приїхала до Києва з Одеси, де в неї була повноцінна програма візиту", – написав Зеленський у дописі, поширеному у соціальній мережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Візит із Одеси та підтримка під час атак

Зеленський наголосив, що Україна цінує партнерів, які залишаються поруч у складний час і підтримують країну на тлі постійних російських атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб і Зеленський обговорили допомогу Україні, ППО та переговори щодо миру

Обговорення безпеки та євроінтеграції

Під час зустрічі президент поінформував латвійську сторону про наслідки останнього удару по Україні. Також сторони обговорили реалізацію програм PURL і SAFE, питання продовольчої безпеки та російські атаки на українські порти.

Окрему увагу приділили підтримці європейської інтеграції України. Йшлося про відкриття ще чотирьох переговорних кластерів.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у Києві обговорив із главою Міноборони Британії захист від балістики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Рютте постачання Україні ракет-перехоплювачів