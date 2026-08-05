Зеленський обговорив із Рютте постачання Україні ракет-перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте постачання Україні ракет-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Володимира Зеленського у Телеграмі.

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ППО для України без затримок

Президент заявив, що Україна активно працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів. Йдеться про захист від російських ударів по цивільних об’єктах і людях.

"Максимально працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від таких неадекватних російських ударів просто по життю, по людях і по цивільних об’єктах", - наголосив Зеленський.

За його словами, генеральний секретар НАТО добре поінформований про ситуацію та загрози.

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Координація рішень і допомога партнерів

Сторони скоординували дії щодо країн, які мають необхідні ракети та можуть допомогти Україні. Президент наголосив на важливості швидких рішень.

Він підкреслив, що потрібно прибрати бюрократію та ухвалити необхідні політичні рішення. За його словами, від рішучості партнерів у Європі та США щодня залежать життя людей в Україні.

Президент також подякував партнерам за готовність шукати можливості для постачання. Він окремо наголосив на важливості передачі антибалістичних ракет та посилення санкцій проти Росії.

Раніше Зеленський припустив, що скорочення партнерами поставок антибалістичних ракет може бути способом тиску на Україну. Про це він сказав під час засідання РНБО 5 серпня.

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