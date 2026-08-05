Зеленский обсудил с Рютте поставки Украине ракет-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поставки Украине ракет-перехватчиков для укрепления противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского в Telegram.

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ПВО для Украины без задержек

Президент заявил, что Украина активно работает со всеми партнерами, которые могут помочь с поставками ракет-перехватчиков. Речь идет о защите от российских ударов по гражданским объектам и людям.

"Мы максимально активно сотрудничаем со всеми партнерами, которые могут помочь с поставками ракет-перехватчиков для защиты от таких неадекватных российских ударов, нацеленных просто на жизнь, на людей и на гражданские объекты", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, генеральный секретарь НАТО хорошо осведомлен о ситуации и угрозах.

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Координация решений и помощь партнеров

Стороны скоординировали действия в отношении стран, которые располагают необходимыми ракетами и могут помочь Украине. Президент подчеркнул важность быстрых решений.

Он подчеркнул, что необходимо устранить бюрократию и принять необходимые политические решения. По его словам, от решимости партнеров в Европе и США ежедневно зависят жизни людей в Украине.

Президент также поблагодарил партнеров за готовность искать возможности для поставок. Он особо подчеркнул важность передачи противоракетных ракет и ужесточения санкций против России.

Ранее Зеленский высказал предположение, что сокращение партнерами поставок противоракетных ракет может быть способом давления на Украину. Об этом он сказал во время заседания СНБО 5 августа.

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