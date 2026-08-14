Винищувачі НАТО збили безпілотник, що залетів до Латвії

У Латвії повідомили про збиття безпілотника, що залетів у повітряний простір країни.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Відомо, що перед цим було оголошено про загрозу у повітряному просторі. Громадян закликали дотримуватися правила "двох стін" або перейти до укриття.

"Загроза в повітряному просторі у Даугавпілському, Прейльському, Резекненському та Балвівському краях", - зазначили там.

Проте згодом військові повідомили, що загроза в повітряному просторі минула.

"Винищувачі союзників успішно збили безпілотний літальний апарат, який залетів у повітряний простір", - додали там.

Додаткову інформацію Національні збройні сили Латвії повідомлять згодом.

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Прем'єр-міністр Кулбергс прокоментував стиуацію: "Це доказ того, що повітряний простір Латвії захищений".

За його словами, такі інциденти нагадують, що варто й надалі посилювати можливості спостереження та протидії безпілотникам на східному кордоні Латвії.

"Щоб ми могли якомога швидше виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати будь-яку потенційну загрозу", - додав він.

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