Винищувачі НАТО збили безпілотник, що залетів до Латвії
У Латвії повідомили про збиття безпілотника, що залетів у повітряний простір країни.
Про це повідомили Національні збройні сили Латвії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Відомо, що перед цим було оголошено про загрозу у повітряному просторі. Громадян закликали дотримуватися правила "двох стін" або перейти до укриття.
"Загроза в повітряному просторі у Даугавпілському, Прейльському, Резекненському та Балвівському краях", - зазначили там.
Проте згодом військові повідомили, що загроза в повітряному просторі минула.
"Винищувачі союзників успішно збили безпілотний літальний апарат, який залетів у повітряний простір", - додали там.
Додаткову інформацію Національні збройні сили Латвії повідомлять згодом.
Прем'єр-міністр Кулбергс прокоментував стиуацію: "Це доказ того, що повітряний простір Латвії захищений".
За його словами, такі інциденти нагадують, що варто й надалі посилювати можливості спостереження та протидії безпілотникам на східному кордоні Латвії.
"Щоб ми могли якомога швидше виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати будь-яку потенційну загрозу", - додав він.
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