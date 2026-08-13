5% ВВП на оборону - недостатньо, - прем’єр Латвії Кулбергс

П'яти відсотків ВВП на оборону Латвії недостатньо для забезпечення безпеки східного флангу Європи, тому Європейському Союзу слід більше підтримувати ці країни.

Про це заявив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

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"5% недостатньо", - зазначив він, наголосивши, що через Латвію проходить зовнішній кордон Євросоюзу.

За його словами, Латвія використовує видатки на оборону не лише для зміцнення національної безпеки, а й для забезпечення безпеки всієї Європи.

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Кулбергс вважає, що Латвія витрачає дуже великі ресурси, щоб забезпечити безпеку не тільки для себе, а й для Європи. Тому країни східного флангу повинні отримувати інше фінансування з урахуванням їхнього географічного положення та рівня загроз.

Він закликав Європейський Союз допомагати країнам східного флангу не лише фінансуванням оборони, а й інвестиціями та розвитком економіки.

"Сильна економіка може бути лише сильною безпекою", - сказав він, наголосивши, що одних запозичень недостатньо: необхідно також розвивати місцеве виробництво та оборонну промисловість.

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Відповідаючи на питання, як забезпечити додаткове фінансування оборони, Кулбергс відкинув можливість підвищення податків. Він заявив, що насамперед необхідно скоротити зайві витрати, закрити "витік" з бюджету та шукати нові джерела економічного зростання. Кулбергс стверджує, що щорічно до бюджету можна було б додатково отримувати 100, 200 чи 300 мільйонів євро, проте конкретних заходів для забезпечення таких доходів він не назвав.

Прем'єр заявив, що активно обстоює це питання у Європейській раді, співпрацюючи з країнами Балтії, Польщею, Румунією, Фінляндією та Швецією. На його думку, європейське фінансування оборони мають спрямовувати туди, де є найбільша загроза, а не розподіляти рівномірно між усіма країнами ЄС.

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