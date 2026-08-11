Латвія виявила секретний 10-метровий тунель з мігрантами на кордоні з Білоруссю. ФОТО
У прикордонному районі Латвії вперше виявили підземний тунель, через який із Білорусі до країни незаконно потрапили 15 мігрантів. У зв'язку з інцидентом прем'єр-міністр Андріс Кулбергс оголосив про запуск з 11 серпня масштабної операції "Перевертень" для нейтралізації транскордонних загроз.
Про це пише Delfi, передає Цензор.НЕТ.
Мігранти у тунелі
Як зазначається, інцидент стався на території Скрудалінської волості в Аугшдаугавському краї — підземний тунель виявили лише за 10 метрів від огорожі.
За даними Державної прикордонної охорони, під час спроби нелегального перетину кордону затримали 15 людей. Виявлених мігрантів повернули на територію Білорусі.
У Державній прикордонній охороні Латвії наголошують, що це перший зафіксований випадок використання тунелю для незаконного перетину латвійського кордону — раніше подібних інцидентів на цій ділянці не траплялося.
Запуск операції "Перевертень"
Минулого місяця у Латвії прикордонники застосували сльозогінний газ та зробили попереджувальний постріл проти мігрантів, які також намагалися пройти з Білорусі.
Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс під час пресконференції визнав, що попередні заходи безпеки на кордоні страждали через брак координації між різними відомствами. Для виправлення цих помилок 11 серпня в країні офіційно стартувала операція "Перевертень" ("Вілкатіс"), яка об'єднує зусилля Прикордонної охорони, Національних збройних сил (армії) та Державної поліції.
"Намагаючись встановити точніше, як вони потрапили до нашої країни, ми й знайшли цей прихований тунель — поки що перший подібний тунель в Латвії. Операція вже розпочалася і є цілеспрямованими, скоординованими діями у боротьбі з порушеннями кордону. Її завдання — не просто боротися з нелегальною імміграцією, а завдати удару по всіх точках і нейтралізувати її", — наголосив міністр.
Він зазначив, що це також питання безпеки зовнішнього кордону Європейського Союзу.
- У межах операції "Вілкатіс" Латвія також планує тісніше співпрацювати з Литвою, Естонією та Польщею для протидії незаконному перетину кордонів і вторинній міграції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль