Латвия обнаружила секретный 10-метровый туннель с мигрантами на границе с Беларусью. ФОТО

В приграничном районе Латвии впервые обнаружили подземный туннель, через который из Беларуси в страну незаконно проникли 15 мигрантов. В связи с инцидентом премьер-министр Андрис Кулбергс объявил о запуске с 11 августа масштабной операции "Оборотень" для нейтрализации трансграничных угроз.

Об этом пишет Delfi, передает Цензор.НЕТ.

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Мигранты в туннеле

Как отмечается, инцидент произошел на территории Скрудалинской волости в Аугшдаугавском крае — подземный туннель обнаружили всего в 10 метрах от ограждения.

По данным Государственной пограничной охраны, при попытке нелегального пересечения границы задержали 15 человек. Обнаруженных мигрантов вернули на территорию Беларуси.

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В Государственной пограничной службе Латвии отмечают, что это первый зафиксированный случай использования туннеля для незаконного пересечения латвийской границы — ранее подобных инцидентов на этом участке не происходило.

Запуск операции "Оборотень"

В прошлом месяце в Латвии пограничники применили слезоточивый газ и произвели предупредительный выстрел в отношении мигрантов, которые также пытались пройти из Беларуси.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс во время пресс-конференции признал, что предыдущие меры безопасности на границе страдали из-за недостаточной координации между различными ведомствами. Для исправления этих ошибок 11 августа в стране официально стартовала операция "Оборотень" ("Вилкатис"), которая объединяет усилия Пограничной охраны, Национальных вооруженных сил (армии) и Государственной полиции.

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"Пытаясь установить, как именно они попали в нашу страну, мы и обнаружили этот скрытый туннель — пока что первый подобный туннель в Латвии. Операция уже началась и представляет собой целенаправленные, скоординированные действия по борьбе с нарушениями границы. Ее задача — не просто бороться с нелегальной иммиграцией, а нанести удар по всем точкам и нейтрализовать ее", — подчеркнул министр.

Он отметил, что это также вопрос безопасности внешней границы Европейского Союза.

В рамках операции "Вилкатис" Латвия также планирует более тесно сотрудничать с Литвой, Эстонией и Польшей для противодействия незаконному пересечению границ и вторичной миграции.

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