Латвия обнаружила секретный 10-метровый туннель с мигрантами на границе с Беларусью. ФОТО
В приграничном районе Латвии впервые обнаружили подземный туннель, через который из Беларуси в страну незаконно проникли 15 мигрантов. В связи с инцидентом премьер-министр Андрис Кулбергс объявил о запуске с 11 августа масштабной операции "Оборотень" для нейтрализации трансграничных угроз.
Об этом пишет Delfi, передает Цензор.НЕТ.
Мигранты в туннеле
Как отмечается, инцидент произошел на территории Скрудалинской волости в Аугшдаугавском крае — подземный туннель обнаружили всего в 10 метрах от ограждения.
По данным Государственной пограничной охраны, при попытке нелегального пересечения границы задержали 15 человек. Обнаруженных мигрантов вернули на территорию Беларуси.
В Государственной пограничной службе Латвии отмечают, что это первый зафиксированный случай использования туннеля для незаконного пересечения латвийской границы — ранее подобных инцидентов на этом участке не происходило.
Запуск операции "Оборотень"
В прошлом месяце в Латвии пограничники применили слезоточивый газ и произвели предупредительный выстрел в отношении мигрантов, которые также пытались пройти из Беларуси.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс во время пресс-конференции признал, что предыдущие меры безопасности на границе страдали из-за недостаточной координации между различными ведомствами. Для исправления этих ошибок 11 августа в стране официально стартовала операция "Оборотень" ("Вилкатис"), которая объединяет усилия Пограничной охраны, Национальных вооруженных сил (армии) и Государственной полиции.
"Пытаясь установить, как именно они попали в нашу страну, мы и обнаружили этот скрытый туннель — пока что первый подобный туннель в Латвии. Операция уже началась и представляет собой целенаправленные, скоординированные действия по борьбе с нарушениями границы. Ее задача — не просто бороться с нелегальной иммиграцией, а нанести удар по всем точкам и нейтрализовать ее", — подчеркнул министр.
Он отметил, что это также вопрос безопасности внешней границы Европейского Союза.
- В рамках операции "Вилкатис" Латвия также планирует более тесно сотрудничать с Литвой, Эстонией и Польшей для противодействия незаконному пересечению границ и вторичной миграции.
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