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Новости Переименование населенных пунктов
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Правительство Латвии хочет переименовать улицы и населенные пункты с советскими названиями, - СМИ

В Латвии предлагают переименовать советские топонимы

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал Сейм возобновить рассмотрение законопроекта о переименовании улиц и населенных пунктов, получивших названия в период советской оккупации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом агентству LETA сообщила советница министра Агнесе Варпиня.

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Она напомнила, что еще в июне 2023 года тогдашний президент Латвии Эгилс Левитс призвал парламент принять закон, предусматривающий изменение названий, введенных в результате политики коммунистического тоталитарного режима и русификации.

Пунтулис уже подал соответствующее предложение в парламентскую комиссию по вопросам образования, культуры и науки. Законопроект предусматривает переименование улиц и населенных пунктов, названия которых были введены во времена советской оккупации, с целью приведения их в соответствие с латвийской культурной средой и государственностью.

По словам министра, в стране до сих пор существуют такие названия, как улица Пионеров, улица Маскавас, улица Октября, улица Андрея Упиша, улица Паула Лейнша, а также населенные пункты Холодные Ручьи и Тихая Пристань.

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По мнению Пунтулиса, отказ от топонимов, прославляющих коммунистический тоталитарный режим или лиц, связанных с ним, будет способствовать укреплению латвийской идентичности и демократического государства.

В июле министр провел встречу с представителями общественной организации "Центр публичной памяти", которая обновила законопроект и подготовила новый перечень советских топонимов, подлежащих переименованию. Документы уже переданы на рассмотрение профильной комиссии Сейма.

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Автор: 

Латвия (1538) декоммунизация (748)
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Топ комментарии
+3
Давно пора, це для свиней-пушкіністів дуже боляче, за дохли їх діди, а все було марно 🤣🤣🤣
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10.08.2026 15:30 Ответить
+3
В Латвії немає тцк, хазаросвин. Там і так є кому принизити москворотих 😂😂😋
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10.08.2026 15:39 Ответить
+2
Якщо стратити всіх свинокацапів - все буде добре 😇
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10.08.2026 15:34 Ответить

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