Правительство Латвии хочет переименовать улицы и населенные пункты с советскими названиями, - СМИ
Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал Сейм возобновить рассмотрение законопроекта о переименовании улиц и населенных пунктов, получивших названия в период советской оккупации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом агентству LETA сообщила советница министра Агнесе Варпиня.
Она напомнила, что еще в июне 2023 года тогдашний президент Латвии Эгилс Левитс призвал парламент принять закон, предусматривающий изменение названий, введенных в результате политики коммунистического тоталитарного режима и русификации.
Пунтулис уже подал соответствующее предложение в парламентскую комиссию по вопросам образования, культуры и науки. Законопроект предусматривает переименование улиц и населенных пунктов, названия которых были введены во времена советской оккупации, с целью приведения их в соответствие с латвийской культурной средой и государственностью.
По словам министра, в стране до сих пор существуют такие названия, как улица Пионеров, улица Маскавас, улица Октября, улица Андрея Упиша, улица Паула Лейнша, а также населенные пункты Холодные Ручьи и Тихая Пристань.
По мнению Пунтулиса, отказ от топонимов, прославляющих коммунистический тоталитарный режим или лиц, связанных с ним, будет способствовать укреплению латвийской идентичности и демократического государства.
В июле министр провел встречу с представителями общественной организации "Центр публичной памяти", которая обновила законопроект и подготовила новый перечень советских топонимов, подлежащих переименованию. Документы уже переданы на рассмотрение профильной комиссии Сейма.
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