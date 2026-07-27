В Раду внесли законопроект о возвращении исторических названий городам и селам оккупированного Крыма, - правозащитники

В Верховную Раду внесли законопроект № 15439, который предлагает ввести механизм переименования географических объектов во временно оккупированном Крыму еще до его деоккупации. Документ также предусматривает возвращение исторических названий населенным пунктам, переименованным в советское время после депортации крымских татар и других коренных народов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о внесении законопроекта сообщила народный депутат и крымскотатарская правозащитница Тамила Ташева.

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По ее словам, принятые ранее законы о декоммунизации и деколонизации не учли особенности временной оккупации Крыма. Из-за этого на полуострове до сих пор сохраняются топонимы, связанные с российской имперской политикой и советским тоталитарным режимом.

"Временная оккупация не должна препятствовать возвращению исторических названий и справедливости", – подчеркнула Ташева.

Законопроект предлагает предоставить Кабинету Министров Украины полномочия осуществлять или инициировать переименование географических объектов на период, пока органы власти в Крыму не могут выполнять эти функции из-за российской оккупации. Также документ определяет сроки, в которые такие переименования должны быть проведены.

Отдельный раздел законопроекта посвящен восстановлению исторической топонимики коренных народов. В частности, речь идет о возвращении названий населенным пунктам, которые были изменены советской властью после депортации крымских татар и других коренных народов.

Авторы законодательной инициативы подчеркивают, что решения о переименовании будут приниматься только после консультаций с представительными органами коренных народов Украины. По словам Ташевой, это должно обеспечить практическое выполнение закона "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку", который с 2014 года провозглашает необходимость восстановления исторических названий, однако до сих пор не имел четкого механизма реализации.

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