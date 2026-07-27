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Новини Перейменування населених пунктів
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До Ради внесли законопроєкт про повернення історичних назв містам і селам окупованого Криму, - правозахисники

У Верховній Раді пропонують дозволити перейменування географічних об’єктів у Криму

До Верховної Ради внесли законопроєкт №15439, який пропонує запровадити механізм перейменування географічних об'єктів у тимчасово окупованому Криму ще до його деокупації. Документ також передбачає повернення історичних назв населеним пунктам, перейменованим за радянських часів після депортації кримських татар та інших корінних народів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про внесення законопроєкту повідомила народна депутатка та кримськотатарська правозахисниця Таміла Ташева.

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За її словами, ухвалені раніше закони про декомунізацію та деколонізацію не врахували особливостей тимчасової окупації Криму. Через це на півострові досі зберігаються топоніми, пов'язані з російською імперською політикою та радянським тоталітарним режимом.

"Тимчасова окупація не повинна перешкоджати поверненню історичних назв та справедливості", – наголосила Ташева.

Законопроєкт пропонує надати Кабінету Міністрів України повноваження здійснювати або ініціювати перейменування географічних об'єктів на період, поки органи влади в Криму не можуть виконувати ці функції через російську окупацію. Також документ визначає строки, у які такі перейменування мають бути проведені.

Окремий блок законопроєкту присвячений відновленню історичної топоніміки корінних народів. Зокрема, йдеться про повернення назв населеним пунктам, які були змінені радянською владою після депортації кримських татар та інших корінних народів.

Автори законодавчої ініціативи наголошують, що рішення про перейменування ухвалюватимуться лише після консультацій із представницькими органами корінних народів України. За словами Ташевої, це має забезпечити практичне виконання закону "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою", який із 2014 року декларує необхідність відновлення історичних назв, однак досі не мав чіткого механізму реалізації.

Читайте: У межах декомунізації в Україні планують перейменувати ще 700 населених пунктів, - ВР

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законопроєкт (2272) Крим (11946) окупація (7000) декомунізація (536)
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Топ коментарі
+15
Дуже вчасно і на часі. Це те що необхідно для проведення реформ і вступу в ЄС.
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27.07.2026 10:23 Відповісти
+15
Слідуючим на черзі буде закон про поділ шкури невбитого ведмедя? Ну, а що, хоть поржем!
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27.07.2026 10:25 Відповісти
+10
То дурдом якийсь , надворі війна а ці чорти зібрались Крим перейміновувати
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27.07.2026 10:29 Відповісти

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