Уряд Латвії хоче перейменувати вулиці та населені пункти із радянськими назвами, - ЗМІ

Міністр культури Латвії Науріс Пунтуліс закликав Сейм відновити розгляд законопроєкту про перейменування вулиць і населених пунктів, які отримали назви в період радянської окупації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це агентству LETA повідомила радниця міністра Агнесе Варпіня.

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Вона нагадала, що ще у червні 2023 року тодішній президент Латвії Егілс Левітс закликав парламент ухвалити закон, який передбачає зміну назв, запроваджених унаслідок політики комуністичного тоталітарного режиму та русифікації.

Пунтуліс уже подав відповідну пропозицію до парламентської комісії з питань освіти, культури та науки. Законопроєкт передбачає перейменування вулиць і населених пунктів, назви яких були запроваджені за часів радянської окупації, щоб привести їх у відповідність до латвійського культурного середовища та державності.

За словами міністра, у країні досі існують такі назви, як вулиця Піоніеру, вулиця Маскавас, вулиця Жовтня, вулиця Андрея Упіша, вулиця Паула Леїньша, а також населені пункти Холодні Ручьї та Тиха Пристань.

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На думку Пунтуліса, відмова від топонімів, які прославляють комуністичний тоталітарний режим або осіб, пов'язаних із ним, сприятиме зміцненню латвійської ідентичності та демократичної держави.

У липні міністр провів зустріч із представниками громадської організації "Центр публічної пам'яті", яка оновила законопроєкт та підготувала новий перелік радянських топонімів, що підлягають перейменуванню. Документи вже передано на розгляд профільної комісії Сейму.

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