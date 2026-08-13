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Новости Сбивание дронов в Румынии
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Румыния в третий раз за сутки объявила тревогу: российский беспилотник нарушил воздушное пространство

шахед

В четверг, 13 августа, в Румынии в третий раз за день была объявлена воздушная тревога из-за целей вблизи границы с Украиной. Для мониторинга ситуации в небо поднимались испанские истребители F-18.

Об этом пишет Digi24 со ссылкой на представителей Министерства обороны Румынии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дрон на 12 минут залетел в воздушное пространство 

"Воздушная цель вошла в национальное воздушное пространство примерно в 3,5 км к юго-востоку от населенного пункта Килия-Веке, где находилась около 12 минут, после чего покинула территорию Румынии в направлении Украины. Воздушная тревога была снята в 16:28", — говорится в сообщении.

Два испанских самолета F-18 были подняты в воздух в 15:20 для мониторинга ситуации.

Отмечается, что это произошло во время российской атаки на Одесскую область. 

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Румынии 13 августа дважды объявляли воздушную тревогу из-за российских ударов по Одесской области. Вблизи границы с Украиной радары зафиксировали воздушную цель, после чего в небо подняли два истребителя F-16.

В Румынии вблизи села Костинешть обнаружены обломки беспилотника неустановленного типа.

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