Румынские военные уничтожили два дрона "Гербера", дрейфовавшие возле газовой платформы

В Черном море в районе газового проекта Neptun Deep румынские военные уничтожили два беспилотника типа "Гербера".

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируце в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Дроны дрейфовали в исключительной экономической зоне Румынии примерно в 90 морских милях, или более 166 км, к востоку от Констанцы.

Беспилотники заметил один из кораблей, работавших возле платформы. После этого в район направилось судно Береговой охраны с военнослужащими на борту.

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Румынские военные проверили происхождение дронов

Министерство обороны Румынии связалось с украинской стороной по поводу инцидента.

По словам Раду Мируце, военные обнаружили два дрейфующих беспилотника и несколько других обломков. Украинская сторона подтвердила, что эти дроны ей не принадлежат.

Для обеспечения безопасности судоходства и работ возле газовой платформы румынская сторона приняла решение контролируемо уничтожить беспилотники.

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Дроны "Гербера" обнаружили в Черном море

Дроны типа "Гербера" российского производства. Их обычно используют для разведки или в качестве беспилотников-приманок.

Это не первый случай, когда Румыния фиксирует российские беспилотники вблизи своей территории.

26 июля румынские военные третий день подряд сбили с истребителя беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

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Первое боевое применение румынской авиации для уничтожения такого беспилотника произошло 24 июля. Впоследствии подтвердили, что это был аппарат типа "Шахед".

До этого был зафиксирован ряд случаев, когда российские беспилотники заходили на территорию Румынии и падали там. В основном инциденты происходили в приграничных районах у Дуная во время российских атак на украинские порты.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце заявил, что Россия будет продолжать менять тактику применения беспилотников, нарушающих румынское воздушное пространство. По его словам, из-за этого Румынии придется постоянно адаптировать свои меры реагирования.

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