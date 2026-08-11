Румунські військові знищили два дрони "Гербера", що дрейфували біля газової платформи

У Чорному морі біля газового проєкту Neptun Deep румунські військові знищили два безпілотники типу "Гербера".

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони країни Раду Міруце у Facebook.

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Дрони дрейфували у виключній економічній зоні Румунії приблизно за 90 морських миль, або понад 166 км, на схід від Констанци.

Безпілотники помітив один із кораблів, які працювали біля платформи. Після цього до району вирушило судно Берегової охорони з військовослужбовцями на борту.

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Румунські військові перевірили походження дронів

Міністерство оборони Румунії зв’язалося з українською стороною через інцидент.

За словами Раду Міруце, військові виявили два дрейфуючі безпілотники та кілька інших уламків. Українська сторона підтвердила, що ці дрони їй не належать.

Для забезпечення безпеки судноплавства та робіт біля газової платформи румунська сторона ухвалила рішення контрольовано знищити безпілотники.

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Дрони "Гербера" виявили у Чорному морі

Дрони типу "Гербера" мають російське виробництво. Їх зазвичай використовують для розвідки або як безпілотники-приманки.

Це не перший випадок, коли Румунія фіксує російські безпілотники поблизу своєї території.

26 липня румунські військові третій день поспіль збили з винищувача безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

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Перше бойове застосування румунської авіації для знищення такого безпілотника відбулося 24 липня. Згодом підтвердили, що це був апарат типу "Шахед".

Перед цим було зафіксовано низку випадків, коли російські безпілотники заходили на територію Румунії та падали там. Здебільшого інциденти відбувалися у прикордонних районах біля Дунаю під час російських атак на українські порти.

Раніше виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що Росія продовжуватиме змінювати тактику застосування безпілотників, які порушують румунський повітряний простір. За його словами, через це Румунії доведеться постійно адаптувати свої заходи реагування.

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