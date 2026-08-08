У Румунії попередили про зміну тактики РФ щодо дронів

Росія продовжуватиме змінювати тактику застосування безпілотників, які порушують румунський повітряний простір. Румунії також доведеться постійно адаптувати свої заходи реагування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце.

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Міруце зазначив, що Румунія вже змінила підхід до перехоплення російських дронів після того, як зафіксувала зміни в тактиці Росії.

"Росія й надалі змінюватиме свою тактику, і нам доведеться постійно адаптуватися", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони.

Він також прокоментував один із нещодавніх інцидентів, зазначивши, що не знає, куди саме прямував безпілотник. За його словами, дрон летів прямою траєкторією та не здійснював зигзагоподібних маневрів.

У Румунії зафіксували 32 інциденти

Відповідаючи на запитання, чи навмисно Росія атакує Румунію, Міруце заявив, що не може цього стверджувати.

Водночас він наголосив, що безпілотники, які, за його словами, мають російське походження, входять у повітряний простір Румунії без дозволу та з порушенням міжнародного права.

За словами посадовця, від початку повномасштабної війни було зафіксовано 32 подібні інциденти. Частина дронів мала вибухові заряди, інші лише ненадовго перетинали кордон Румунії, тоді як деякі безпілотники проникали на значну відстань у повітряний простір країни.

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Міруце попередив, що масштабніший наліт може змінити характер реакції румунських військових.

"Якщо налетять 150 дронів, це означатиме, що про мирний час уже не йдеться. У такій ситуації реакція румунської армії буде зовсім іншою", - заявив він.

Румунія закликає до дипломатичного тиску

Водночас виконувач обов'язків міністра оборони не вважає необхідною військову ескалацію у відповідь на порушення повітряного простору.

На його думку, потрібен рішучий дипломатичний протест проти Росії.

Міруце наголосив, що Румунія не повинна постійно витрачати власні ресурси на перехоплення безпілотників, запущених з території Росії, які не мають права перебувати в румунському повітряному просторі.

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