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Новини Збиття дронів у Румунії
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Вдруге за день: у Румунії оголошували повітряну тривогу через ціль на кордоні з Україною

тривога

У неділю, 2 серпня, в прикордонні Румунії вдруге за день оголошували повітряну тривогу через зафіксовану повітряну ціль поблизу кордону з Україною.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

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У прикордонні Румунії знову лунала повітряна тривога 

Повідомляється, що система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії 2 серпня о 15:09 виявила повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною.

Два літаки F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря о 15:17 для моніторингу ситуації.

"Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів для оповіщення населення в повіті Тулча, яка надіслала повідомлення RO-Alert", - сказано в повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, що вранці 2 серпня у Румунії оголошували повітряну тривогу в прикордонному повіті Тулча через повітряну ціль з України.

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