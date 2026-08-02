Второй раз за день: в Румынии объявили воздушную тревогу из-за цели на границе с Украиной

В воскресенье, 2 августа, в приграничной зоне Румынии во второй раз за день была объявлена воздушная тревога из-за обнаружения воздушной цели вблизи границы с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

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В приграничной зоне Румынии снова прозвучала воздушная тревога

Сообщается, что система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии 2 августа в 15:09 обнаружила воздушную цель вблизи речной границы с Украиной.

Два самолета F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух в 15:17 для мониторинга ситуации.

"Национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об установлении мер по оповещению населения в уезде Тулча, которая разослала уведомление RO-Alert", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Напомним, что утром 2 августа в Румынии объявиливоздушную тревогу в приграничном уезде Тулча из-за воздушной цели из Украины.

Напомним, 26 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что самолет F-16 румынских ВВС сбил новый беспилотник над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Килия. Это уже третий беспилотник за последние несколько дней.

В частности, 24 июля в Румынии истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

Утром 25 июля военно-воздушные силы Румынии вновь сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

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