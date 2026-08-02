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Новости Сбивание дронов в Румынии
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Воздушная тревога была объявлена в приграничном округе Румынии из-за цели из Украины

В Румынии объявили тревогу

В Румынии объявили воздушную тревогу в приграничном уезде Тулча из-за воздушной цели из Украины.

Об этом сообщает News.ro, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, сегодня утром радары Министерства обороны Румынии обнаружили воздушную цель вблизи речной границы с Украиной, о чем было выпущено уведомление RO-Alert для уезда Тулча.

"Система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила сегодня утром, 2 августа, около 09:30 воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об установлении мер по оповещению населения в уезде Тулча, которая разослала уведомление RO-Alert", — говорится в сообщении министерства.

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Сообщается, что вскоре цель исчезла с радаров, не войдя в воздушное пространство Румынии. Примерно в 9:52 воздушная тревога была отменена.

Что предшествовало

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