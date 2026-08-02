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Новини Збиття дронів у Румунії
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Повітряну тривогу оголошували в прикордонному повіті Румунії через ціль з України

У Румунії оголошували тривогу

У Румунії оголошувало повітряну тривогу в прикордонному повіті Тулча через повітряну ціль з України.

Про це повідомляє News.ro, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, сьогодні вранці радари Міністерства оборони Румунії виявили повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною, про що було видано повідомлення RO-Alert для повіту Тулча.

"Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила сьогодні вранці, 2 серпня, близько 09:30 повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною. Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів для оповіщення населення в повіті Тулча, яка надіслала повідомлення RO-Alert", – йдеться в повідомленні міністерства.

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Повідомляється, що невдовзі ціль зникла з радарів, не входячи в повітряний простір Румунії. Приблизно о 9:52 повітряну тривогу було скасовано.

Що передувало

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