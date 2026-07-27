В Румынии дважды за день объявляли воздушную тревогу из-за риска падения летательных объектов
В Румынии, в приграничном уезде Тулча, дважды за день объявляли воздушную тревогу из-за угрозы падения летательных объектов.
Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на Министерство обороны Румынии, цитирует Цензор.НЕТ.
Воздушные цели у границы вызвали тревогу
В Минобороны Румынии отметили, что речь шла о группе воздушных целей, которые двигались вблизи границы с Украиной. Воздушная тревога была объявлена в 16:00 по местному времени и длилась до 16:46.
"Речь шла о группе воздушных целей, которые перемещались вблизи границы Украины с Румынией", — сообщили в ведомстве.
Информации о падении объектов или нарушении воздушного пространства Румынии не поступало.
Второй инцидент за сутки и реакция властей
Это уже второй подобный случай в этом регионе за сутки. Утром 27 июля системы наблюдения зафиксировали воздушную цель к востоку от Сулины.
Для мониторинга ситуации в воздух подняли два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти. Впоследствии цель покинула воздушное пространство страны.
Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил о сбивании дрона над территорией страны. По его словам, это уже третий подобный инцидент за три дня.
Он также отметил, что сбитый 25 июля дрон относится к типу "Шахед", который Россия использует в войне против Украины.
После серии таких случаев Румыния решила отозвать своего посла в России для консультаций и выслать российского дипломата.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские дроны 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии.
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