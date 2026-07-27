У Румунії двічі за день оголошували повітряну тривогу через ризик падіння літальних об’єктів

У Румунії в прикордонному повіті Тулча двічі за день оголошували повітряну тривогу через загрозу падіння літальних об’єктів.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на Міністерство оборони Румунії, цитує Цензор.НЕТ.

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Повітряні цілі біля кордону викликали тривогу

У Міноборони Румунії зазначили, що йшлося про групу повітряних цілей, які рухалися поблизу кордону з Україною. Повітряна тривога була оголошена о 16:00 за місцевим часом і тривала до 16:46.

"Йшлося про групу повітряних цілей, які переміщалися поблизу кордону України з Румунією", – повідомили у відомстві.

Інформації про падіння об’єктів або порушення повітряного простору Румунії не надходило.

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Другий інцидент за добу і реакція влади

Це вже другий подібний випадок у цьому регіоні за добу. Вранці 27 липня системи спостереження зафіксували повітряну ціль на схід від Суліни.

Для моніторингу ситуації у повітря підняли два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті. Згодом ціль залишила повітряний простір країни.

Раніше президент Румунії Нікушор Дан повідомив про збиття дрона над територією держави. За його словами, це вже третій подібний інцидент за три дні.

Він також зазначив, що збитий 25 липня дрон належить до типу "Шахед", який Росія використовує у війні проти України.

Після серії таких випадків Румунія вирішила відкликати свого посла у Росії для консультацій та вислати російського дипломата.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські дрони 33 рази порушували повітряний простір Румунії.

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