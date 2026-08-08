В Румынии предупредили об изменении тактики РФ в отношении дронов

Россия будет и дальше менять тактику применения беспилотников, нарушающих воздушное пространство Румынии. Румынии также придется постоянно адаптировать свои меры реагирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDigi24, об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце.

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Мируце отметил, что Румыния уже изменила подход к перехвату российских дронов после того, как зафиксировала изменения в тактике России.

"Россия и в дальнейшем будет менять свою тактику, и нам придется постоянно адаптироваться", — сказал исполняющий обязанности министра обороны.

Он также прокомментировал один из недавних инцидентов, отметив, что не знает, куда именно направлялся беспилотник. По его словам, дрон летел по прямой траектории и не совершал зигзагообразных маневров.

В Румынии зафиксировали 32 инцидента

Отвечая на вопрос, намеренно ли Россия атакует Румынию, Мируце заявил, что не может этого утверждать.

В то же время он подчеркнул, что беспилотники, которые, по его словам, имеют российское происхождение, входят в воздушное пространство Румынии без разрешения и с нарушением международного права.

По словам чиновника, с начала полномасштабной войны было зафиксировано 32 подобных инцидента. Часть дронов имела взрывные заряды, другие лишь ненадолго пересекали границу Румынии, тогда как некоторые беспилотники проникали на значительное расстояние в воздушное пространство страны.

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Мируце предупредил, что более масштабный налет может изменить характер реакции румынских военных.

"Если налетят 150 дронов, это будет означать, что о мирном времени уже не может быть и речи. В такой ситуации реакция румынской армии будет совершенно иной", — заявил он.

Румыния призывает к дипломатическому давлению

В то же время исполняющий обязанности министра обороны не считает необходимым военную эскалацию в ответ на нарушение воздушного пространства.

По его мнению, необходим решительный дипломатический протест против России.

Мируце подчеркнул, что Румыния не должна постоянно тратить собственные ресурсы на перехват беспилотников, запущенных с территории России, которые не имеют права находиться в румынском воздушном пространстве.

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