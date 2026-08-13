Румунія втретє за добу оголошувала тривогу: російський безпілотник порушив повітряний простір

У четвер, 13 серпня, в Румунії втретє за день було оголошено повітряну тривогу через цілі поблизу кордону з Україною. Для моніторингу ситуації в небо підіймалися іспанські винищувачі F-18.

Про це пише Digi24 з посиланням на представників Міністерства оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрон на 12 хвилин залетів у повітряний простір

"Повітряна ціль увійшла до національного повітряного простору приблизно за 3,5 км на південний схід від населеного пункту Кілія-Веке, де перебувала близько 12 хвилин, після чого залишила територію Румунії в напрямку України. Повітряна тривога завершилася о 16:28", - йдеться у повідомленні.

Два іспанські літаки F-18 були підняті в повітря о 15:20 для моніторингу ситуації.

Зазначається, що це сталося під час російської атаки на Одеську область.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що У Румунії 13 серпня двічі оголошували повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувачі F-16.

У Румунії поблизу села Костінешть виявлено уламки безпілотника невстановленого типу.

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