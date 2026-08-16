Сбитый над Румынией дрон, скорее всего, российского происхождения, - НАТО

В штабе Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе предполагают, что БПЛА, сбитый в это воскресенье в Румынии, российского происхождения.

Об этом заявил представитель штаба Мартин О'Доннелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Реакция НАТО

Представитель НАТО отметил, что после инцидента со сбиванием беспилотника испанским истребителем над территорией Румынии Альянс поддерживает высокий уровень боеготовности для защиты от любых возможных угроз.

"Дополнительные подробности инцидента, произошедшего в воскресенье, еще расследуются, но, судя по всему, дрон является российским", — заявил О'Доннелл.

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В оборонном ведомстве Румынии не стали называть принадлежность дрона, отметив лишь, что радиолокационные системы зафиксировали его залет со стороны Молдовы в 24 км к северу от Галаца.

Что предшествовало этому?

Ранее сообщалось, что испанский F-18 сбил дрон, залетевший в воздушное пространство Румынии.

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