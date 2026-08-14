Четвертый дрон за день: в селе в Румынии обнаружили новые обломки БПЛА

Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков еще одного беспилотника вблизи границы с Украиной - в селе Плауру в приграничном уезде Тулча. Это уже четвертый случай за сутки.

Об этом ведомство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности инцидента

Группа специалистов из румынского Министерства обороны прибыла на место обнаружения фрагментов дрона, идентифицировала объект и обеспечила безопасность в этом районе.

Село Плауру находится в 2 километрах от границы с Украиной. В ведомстве пообещали впоследствии предоставить подробности об этом инциденте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обломки дрона обнаружили на пляже в Румынии: отдыхающих эвакуировали. ФОТО

Что предшествовало

Это стал уже четвертый подобный случай за сутки в Румынии. Ранее Минобороны сообщило о падении дрона в районе Лункавицы, также в уезде Тулча, в 5 километрах от границы с Украиной.

Во второй половине дня 14 августа стало известно, что на пляже румынского курорта Сатурн обнаружили фрагменты дрона, отдыхающих эвакуировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО об инцидентах с дронами в Латвии и Румынии: Готовы круглосуточно реагировать на любые потенциальные угрозы