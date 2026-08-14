Четвертый дрон за день: в селе в Румынии обнаружили новые обломки БПЛА
Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков еще одного беспилотника вблизи границы с Украиной - в селе Плауру в приграничном уезде Тулча. Это уже четвертый случай за сутки.
Об этом ведомство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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Подробности инцидента
Группа специалистов из румынского Министерства обороны прибыла на место обнаружения фрагментов дрона, идентифицировала объект и обеспечила безопасность в этом районе.
Село Плауру находится в 2 километрах от границы с Украиной. В ведомстве пообещали впоследствии предоставить подробности об этом инциденте.
Что предшествовало
- Это стал уже четвертый подобный случай за сутки в Румынии. Ранее Минобороны сообщило о падении дрона в районе Лункавицы, также в уезде Тулча, в 5 километрах от границы с Украиной.
- Во второй половине дня 14 августа стало известно, что на пляже румынского курорта Сатурн обнаружили фрагменты дрона, отдыхающих эвакуировали.
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