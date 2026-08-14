Четвертий дрон за день: у селі в Румунії виявили нові уламки БпЛА

Міністерство оборони Румунії заявило про виявлення уламків ще одного безпілотника поблизу кордону з Україною — в селі Плауру у прикордонному повіті Тулча. Це вже четвертий випадок за добу.

Про це відомство повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Група фахівців з румунського Міністерства оборони прибула на місце виявлення фрагментів дрона, ідентифікувала об'єкт та забезпечила безпеку в цьому районі.

Село Плауру знаходиться за 2 кілометри від кордону з Україною. У відомстві пообіцяли згодом надати деталі щодо цього інциденту.

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Що передувало

Це стало вже четвертим подібним випадком за добу у Румунії. Перед тим Міноборони повідомило про падіння дрона в районі Лункавіци, що також у повіті Тулча, за 5 кілометрів від кордону з Україною.

У другій половині дня 14 серпня стало відомо, що на пляжі румунського курорту Сатурн виявили фрагменти дрона, відпочивальників евакуювали.

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