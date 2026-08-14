Обломки дрона обнаружили на пляже в Румынии: отдыхающих эвакуировали. ФОТО

В пятницу днем на пляже курорта Сатурн в Румынии обнаружили фрагменты дрона, отдыхающих эвакуировали.

Об этом сообщает Antena3, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, обломки дрона на курорте Сатурн заметили спасатели, которые немедленно позвонили в службу экстренной помощи. На место происшествия прибыли полицейские, жандармы и сотрудники Инспекции по чрезвычайным ситуациям (ISU) Констанцкого уезда.

Проводится операция по извлечению обломков аппарата из Черного моря и с территории пляжа.

Также сообщается, что с территории пляжа эвакуировали отдыхающих до завершения проверок.

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Что предшествовало