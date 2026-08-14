Обломки дрона обнаружили на пляже в Румынии: отдыхающих эвакуировали. ФОТО
В пятницу днем на пляже курорта Сатурн в Румынии обнаружили фрагменты дрона, отдыхающих эвакуировали.
Об этом сообщает Antena3, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, обломки дрона на курорте Сатурн заметили спасатели, которые немедленно позвонили в службу экстренной помощи. На место происшествия прибыли полицейские, жандармы и сотрудники Инспекции по чрезвычайным ситуациям (ISU) Констанцкого уезда.
Проводится операция по извлечению обломков аппарата из Черного моря и с территории пляжа.
Также сообщается, что с территории пляжа эвакуировали отдыхающих до завершения проверок.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в Румынии 13 августа дважды объявляли воздушную тревогу из-за российских ударов по Одесской области. Вблизи границы с Украиной радары зафиксировали воздушную цель, после чего в небо поднялись два истребителя F-16.
- В Румынии вблизи села Костинешть обнаружены обломки беспилотника неустановленного типа.
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