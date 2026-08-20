На території Румунії впав безпілотник, Молдова заявила про шестихвилинне порушення кордону

У ніч проти 20 серпня безпілотники порушили повітряний простір Румунії та Молдови. У Румунії для спостереження за повітряними цілями піднімали два іспанські винищувачі F-18 та військовий вертоліт, а дрон, який перебував у повітряному просторі Молдови, згодом залишив територію країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Румунія

Як повідомили в Міністерстві національної оборони Румунії, о 02:23 військова радіолокаційна система виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною, на північ від повіту Тулча.

Для спостереження за ситуацією країна підняла в повітря два іспанських літаки F-18. Крім того, вертоліт IAR-330 SOCAT румунських повітряних сил вилетів для проведення повітряної розвідки.

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Після зіткнення літального апарата з землею сталася пожежа, яка згасла самостійно, про жертви чи матеріальні збитки наразі не повідомляли.

Молдова

За даними видання Newsmaker, у ніч на 20 серпня повітряний простір Молдови приблизно на шість хвилин порушив безпілотник військового типу, який, за попередніми даними, міг бути "Шахедом". Міністерство оборони повідомило, що політ було виявлено та відстежено о 3:16 ранку.

Як зазначається, безпілотник перебував у повітряному просторі Молдови протягом шести хвилин, після чого покинув його.

Він перетнув державний кордон з України поблизу села Болбока (Котловина) у Ренійській міській громаді, що в Ізмаїльському районі Одеської області, та увійшов на територію Молдови в напрямку села Етулія в Гагаузії.

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