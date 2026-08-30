Під час атаки РФ на Україну Молдова знову зафіксувала порушення свого повітряного простору

У неділю, 30 серпня, повітряний простір Молдови з боку України порушив літальний апарат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Newsmaker.

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Літальний апарат перетнув кордон з боку України

Об’єкт зафіксувала Служба повітряних операцій Національної армії Молдови. Він перетнув кордон у районі міста Дністровськ у Придністровському регіоні.

Літальний апарат зайшов у повітряний простір Молдови з Лиманського району Одеської області України. Інцидент стався о 15:50.

За даними Міністерства оборони Молдови, за 10 хвилин літальний апарат повернувся в Україну тим самим маршрутом.

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У Молдові продовжують стежити за небом

У Міністерстві оборони Молдови зазначили, що несанкціонований проліт стався після повітряних атак Росії на Україну.

"Несанкціонований проліт над повітряним простором нашої країни стався після сьогоднішніх повітряних атак Росії на Україну. Національні органи влади спільно з партнерами продовжують моніторинг повітряного простору з метою забезпечення безпеки населення", – зазначили в Міноборони.

Оголошували повітряну тривогу також 30 серпня в Румунії для північно-східної частини повіту Тулча. Радіолокаційні системи Міністерства національної оборони країни виявили повітряну ціль поблизу кордону з Україною.

27 серпня румунська система радіолокаційного спостереження вже виявляла повітряну ціль за 33 км на північ від українського острова Зміїний.

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