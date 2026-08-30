Во время атаки РФ на Украину Молдова вновь зафиксировала нарушение своего воздушного пространства
В воскресенье, 30 августа, воздушное пространство Молдовы со стороны Украины нарушил летательный аппарат.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Newsmaker.
Летательный аппарат пересек границу со стороны Украины
Объект зафиксировала Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы. Он пересек границу в районе города Днестровск в Приднестровском регионе.
Летательный аппарат вошел в воздушное пространство Молдовы из Лиманского района Одесской области Украины. Инцидент произошел в 15:50.
По данным Министерства обороны Молдовы, через 10 минут летательный аппарат вернулся в Украину тем же маршрутом.
В Молдове продолжают следить за небом
В Министерстве обороны Молдовы отметили, что несанкционированный пролет произошел после воздушных атак России на Украину.
"Несанкционированный пролет над воздушным пространством нашей страны произошел после сегодняшних воздушных атак России на Украину. Национальные органы власти совместно с партнерами продолжают мониторинг воздушного пространства с целью обеспечения безопасности населения", — отметили в Минобороны.
Воздушная тревога была объявлена также 30 августа в Румынии для северо-восточной части уезда Тулча. Радиолокационные системы Министерства национальной обороны страны обнаружили воздушную цель вблизи границы с Украиной.
27 августа румынская система радиолокационного наблюдения уже обнаруживала воздушную цель в 33 км к северу от украинского острова Змеиный.
- Ранее мы писали, что в воскресенье, 30 августа, жители Люблинского воеводства Польши получили оповещение, предупреждавшее их о российской атаке на западные области Украины.
- Во время массированной атаки России на Украину 30 июля одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши и упала на ее территории. Инцидент выявил недостатки в системе оповещения граждан, из-за чего правительство объявило о ее реформировании.
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