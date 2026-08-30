Москва хочет открыть 17 участков в Приднестровье: Молдова заявила о нарушении суверенитета

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что Россия не имеет права открывать дополнительные избирательные участки в непризнанном Приднестровье без согласования с конституционными властями страны. В Кишиневе такие планы расценили как нарушение суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NewsMaker.

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Реакция МИД Молдовы

Министерство иностранных дел Молдовы прокомментировало заявление главы непризнанной ПМР Вадима Красносельского о том, что на выборах в Госдуму РФ в Приднестровье откроют 17 избирательных участков.

"Открытие РФ в приднестровском регионе дополнительных 16 участков на выборах в Госдуму РФ неприемлемо без согласия с конституционными властями Молдовы", — заявили дипломаты.

Как отметили в МИД, Молдова признает право иностранцев, находящихся на ее территории, участвовать в выборах, организованных их государствами.

"Однако это право должно осуществляться с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Молдовы. А организация избирательных процессов иностранными государствами на территории страны должна быть заранее согласована с конституционными органами власти в Кишиневе", — заявили в ведомстве.

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Там отметили, что посольство РФ в Молдове согласовало с властями страны открытие единственного избирательного участка — в Кишиневе.

"В этих условиях намерение РФ открыть дополнительно 16 избирательных участков в приднестровском регионе без согласия конституционных органов власти Молдовы неприемлемо и является нарушением суверенитета и территориальной целостности страны", — отметили в МИД Молдовы.

Заявления лидера Приднестровья

Ранее приднестровский лидер Вадим Красносельский сообщил, что в сентябре на выборах в Госдуму РФ откроет в Приднестровье 17 избирательных участков. В Бюро реинтеграции, комментируя эту информацию, заявили, что без согласия конституционных властей Молдовы открытие подобных избирательных участков на ее территории является незаконным.

По данным приднестровского лидера, в Приднестровье проживает 220 тыс. граждан РФ.

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