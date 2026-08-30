Москва хоче відкрити 17 дільниць у Придністров’ї: Молдова заявила про порушення суверенітету

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що Росія не має права відкривати додаткові виборчі дільниці у невизнаному Придністров’ї без погодження з конституційною владою країни. У Кишиневі розцінили такі плани як порушення суверенітету та територіальної цілісності Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.

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Реакція МЗС Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови прокоментувало повідомлення голови невизнаної ПМР Вадима Красносільського, що на виборах до держдуми РФ у Придністров'ї відкриють 17 виборчих дільниць.

"Відкриття РФ у придністровському регіоні додаткових 16 дільниць на виборах до держдуми РФ є неприйнятним без згоди з конституційною владою Молдови", - заявили дипломати.

Як зазначили у МЗС, Молдова визнає право іноземців, які перебувають на її території, брати участь у виборах, організованих їхніми державами.

"Однак це право мають здійснювати з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності Молдови. А організація виборчих процесів іноземними державами на території країни має бути узгоджена заздалегідь з конституційними органами влади у Кишиневі", - заявили у відомстві.

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Там зазначили, що посольство РФ у Молдові погодило з владою країни відкриття єдиної виборчої дільниці — у Кишиневі.

"За цих умов намір РФ відкрити додатково 16 виборчих дільниць у придністровському регіоні без згоди конституційних органів влади Молдови неприйнятний та, є порушенням суверенітету та територіальної цілісності країни", — зазначили в МЗС Молдови.

Заяви лідера невизнаного Придністров'я

Раніше придністровський лідер Вадим Красносільський повідомив, що у вересні на виборах до російської держдуми РФ відкриє у Придністров'ї 17 виборчих дільниць. У Бюро реінтеграції, коментуючи цю інформацію, заявили, що без згоди конституційної влади Молдови відкриття подібних виборчих дільниць на її території є незаконним.

За даними придністровського лідера, у Придністров'ї мешкає 220 тис. громадян РФ.

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