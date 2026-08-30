Москва хоче відкрити 17 дільниць у Придністров’ї: Молдова заявила про порушення суверенітету
Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що Росія не має права відкривати додаткові виборчі дільниці у невизнаному Придністров’ї без погодження з конституційною владою країни. У Кишиневі розцінили такі плани як порушення суверенітету та територіальної цілісності Молдови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.
Реакція МЗС Молдови
Міністерство закордонних справ Молдови прокоментувало повідомлення голови невизнаної ПМР Вадима Красносільського, що на виборах до держдуми РФ у Придністров'ї відкриють 17 виборчих дільниць.
"Відкриття РФ у придністровському регіоні додаткових 16 дільниць на виборах до держдуми РФ є неприйнятним без згоди з конституційною владою Молдови", - заявили дипломати.
Як зазначили у МЗС, Молдова визнає право іноземців, які перебувають на її території, брати участь у виборах, організованих їхніми державами.
"Однак це право мають здійснювати з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності Молдови. А організація виборчих процесів іноземними державами на території країни має бути узгоджена заздалегідь з конституційними органами влади у Кишиневі", - заявили у відомстві.
Там зазначили, що посольство РФ у Молдові погодило з владою країни відкриття єдиної виборчої дільниці — у Кишиневі.
"За цих умов намір РФ відкрити додатково 16 виборчих дільниць у придністровському регіоні без згоди конституційних органів влади Молдови неприйнятний та, є порушенням суверенітету та територіальної цілісності країни", — зазначили в МЗС Молдови.
Заяви лідера невизнаного Придністров'я
Раніше придністровський лідер Вадим Красносільський повідомив, що у вересні на виборах до російської держдуми РФ відкриє у Придністров'ї 17 виборчих дільниць. У Бюро реінтеграції, коментуючи цю інформацію, заявили, що без згоди конституційної влади Молдови відкриття подібних виборчих дільниць на її території є незаконним.
За даними придністровського лідера, у Придністров'ї мешкає 220 тис. громадян РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль