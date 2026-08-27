Санду призвала Украину, Молдову и Румынию усилить защиту воздушного пространства

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова, Украина и Румыния должны усилить сотрудничество в сфере защиты воздушного пространства на фоне российской агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время общения с журналистами после трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Румынии Никушором Даном.

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Санду: Российская агрессия ощущается за пределами Украины

По словам Санду, ситуация в воздушном пространстве показывает важность сотрудничества между тремя странами.

"Небо над нами наглядно доказывает, насколько важно наше сотрудничество. Жестокая война России против Украины ощущается далеко за ее границами", — отметила президент Молдовы.

Санду сообщила, что воздушное пространство Молдовы и Румынии десятки раз нарушалось из-за российской агрессии.

По ее словам, накануне Дня независимости Молдовы российские дроны вновь залетели в воздушное пространство страны. Президент считает, что это было сделано с явной целью запугать население.

"И сейчас я хочу четко сказать в присутствии наших друзей: нас не запугать", — заверила Санду.

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Молдова инвестирует в ПВО и совместную инфраструктуру

Президент Молдовы заявила, что страна инвестирует в противовоздушную оборону, чтобы иметь возможность защищать население и критически важную инфраструктуру.

В то же время Санду призвала страны свободного мира помочь Украине укрепить противовоздушную оборону в преддверии зимы.

Кроме того, она подчеркнула необходимость развития совместной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о транспортных и энергетических связях, а также о безопасной работе портов на Дунае.

"Мы хотим, чтобы они работали, и чтобы небо было защищено", — резюмировала Санду.

Ранее недалеко от Кишинева обнаружили обломки российского дрона, который залетел в воздушное пространство Молдовы во время российской атаки на Украину.

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Зеленский прибыл на празднование Дня независимости Молдовы

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев на празднование Дня независимости Молдовы.

Он уже провел встречу с президентом страны Майей Санду в Кишиневе. Также Зеленский заявил, что Украина готова помогать Молдове и Румынии укреплять потенциал в сфере безопасности.

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