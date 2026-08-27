Санду закликала Україну, Молдову та Румунію посилити захист неба

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова, Україна та Румунія мають посилити співпрацю у сфері захисту повітряного простору на тлі російської агресії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала під час спілкування із журналістами після тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Румунії Нікушором Даном.

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Санду: Російська агресія відчувається за межами України

За словами Санду, ситуація у повітряному просторі показує важливість співпраці між трьома країнами.

"Небо над нами чітко доводить, наскільки важливою є наша співпраця. Жорстока війна Росії проти України відчувається далеко за її кордонами", — зазначила президентка Молдови.

Санду повідомила, що повітряний простір Молдови та Румунії десятки разів порушувався через російську агресію.

За її словами, напередодні Дня незалежності Молдови російські дрони знову залетіли в повітряний простір країни. Президентка вважає, що це було зроблено з очевидною метою залякати населення.

"І зараз я хочу чітко сказати у присутності наших друзів: нас не залякати", — запевнила Санду.

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Молдова інвестує у ППО та спільну інфраструктуру

Президентка Молдови заявила, що країна інвестує у протиповітряну оборону, щоб мати можливість захищати населення та критичну інфраструктуру.

Водночас Санду закликала країни вільного світу допомогти Україні посилити протиповітряну оборону напередодні зими.

Окрім того, вона наголосила на необхідності розвитку спільної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про транспортні та енергетичні зв’язки, а також безпечну роботу портів на Дунаї.

"Ми хочемо, щоб вони працювали, і щоб небо було захищеним", — резюмувала Санду.

Раніше неподалік Кишинева виявили уламки російського дрона, який залетів у повітряний простір Молдови під час російської атаки на Україну.

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Зеленський прибув на День незалежності Молдови

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови.

Він вже провів зустріч із президенткою країни Маєю Санду в Кишиневі. Також Зеленський заявив, що Україна готова допомагати Молдові та Румунії посилювати безпекові спроможності.

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