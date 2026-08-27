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Новини Відносини України та Молдови
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Санду відзначила Зеленського найвищою нагородою країни: "Доки Україна бореться там, на сході, Молдова може спати спокійно"

Санду вручила Зеленському орден

"Орден Республіки" — найвищу державну нагороду Молдови — президентка країни Мая Санду вручила президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо 27 серпня під час спільної пресконференції політиків у Кишиневі.

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Санду пояснила, за що Зеленський отримав нагороду

За словами Санду, Зеленського відзначили за величезний внесок у захист миру та свободи на європейському континенті.

"І доки Україна бореться там, на сході, Молдова може спати спокійно. Тому в Києві я оголосила про надання президенту Зеленському найвищої державної нагороди нашої держави — за величезний внесок у захист миру та свободи на європейському континенті. Як знак визнання — від імені всіх молдован — сміливості українського народу", — заявила президентка Молдови.

Санду також зазначила, що нагорода є знаком визнання мужності українського народу.

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Зеленський прибув на День незалежності Молдови

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови.

Він вже провів зустріч із президенткою країни Маєю Санду в Кишиневі. Також Зеленський заявив, що Україна готова допомагати Молдові та Румунії посилювати безпекові спроможності.

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Зеленський Володимир (26810) нагорода (1399) орден (165) Санду Мая (298)
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Топ коментарі
+9
Який цинізм за що нагорода ,може що звалив з країни під час масованої атаки бпла та ракет ворога, чи за те що розвів корупцію в ОП ?,я вже не кажу що не готував країну до війни коли всі попереджали чи здачу Півдня.
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27.08.2026 21:48 Відповісти
+7
Вот в этом как раз и проблема. Пока Украина где-то там борется, остальные спят спокойно. А не должны бы. Вот если бы не спали спокойно, может у нас появились бы союзники, а не только партнёры.
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27.08.2026 21:38 Відповісти
+4
Ну а Зеленський тут до чого?
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27.08.2026 21:44 Відповісти

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