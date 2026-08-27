Санду відзначила Зеленського найвищою нагородою країни: "Доки Україна бореться там, на сході, Молдова може спати спокійно"
"Орден Республіки" — найвищу державну нагороду Молдови — президентка країни Мая Санду вручила президенту України Володимиру Зеленському.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо 27 серпня під час спільної пресконференції політиків у Кишиневі.
Санду пояснила, за що Зеленський отримав нагороду
За словами Санду, Зеленського відзначили за величезний внесок у захист миру та свободи на європейському континенті.
"І доки Україна бореться там, на сході, Молдова може спати спокійно. Тому в Києві я оголосила про надання президенту Зеленському найвищої державної нагороди нашої держави — за величезний внесок у захист миру та свободи на європейському континенті. Як знак визнання — від імені всіх молдован — сміливості українського народу", — заявила президентка Молдови.
Санду також зазначила, що нагорода є знаком визнання мужності українського народу.
Зеленський прибув на День незалежності Молдови
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови.
Він вже провів зустріч із президенткою країни Маєю Санду в Кишиневі. Також Зеленський заявив, що Україна готова допомагати Молдові та Румунії посилювати безпекові спроможності.
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