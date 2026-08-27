Санду наградила Зеленского высшей наградой страны: "Пока Украина сражается там, на востоке, Молдова может спать спокойно"
"Орден Республики" — высшую государственную награду Молдовы — президент страны Мая Санду вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно 27 августа во время совместной пресс-конференции политиков в Кишиневе.
Санду объяснила, за что Зеленский получил награду
По словам Санду, Зеленского отметили за огромный вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте.
"И пока Украина сражается там, на востоке, Молдова может спать спокойно. Поэтому в Киеве я объявила о присвоении президенту Зеленскому высшей государственной награды нашего государства — за огромный вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте. В знак признания — от имени всех молдаван — мужества украинского народа", — заявила президент Молдовы.
Санду также отметила, что награда является знаком признания мужества украинского народа.
Зеленский прибыл на празднование Дня независимости Молдовы
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев на празднование Дня независимости Молдовы.
Он уже провел встречу с президентом страны Майей Санду в Кишиневе. Также Зеленский заявил, что Украина готова помогать Молдове и Румынии укреплять потенциал в сфере безопасности.
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