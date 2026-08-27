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Новости Отношения Украины и Румынии
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Санду наградила Зеленского высшей наградой страны: "Пока Украина сражается там, на востоке, Молдова может спать спокойно"

Санду вручила Зеленскому орден

"Орден Республики" — высшую государственную награду Молдовы — президент страны Мая Санду вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно 27 августа во время совместной пресс-конференции политиков в Кишиневе.

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Санду объяснила, за что Зеленский получил награду

По словам Санду, Зеленского отметили за огромный вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте.

"И пока Украина сражается там, на востоке, Молдова может спать спокойно. Поэтому в Киеве я объявила о присвоении президенту Зеленскому высшей государственной награды нашего государства — за огромный вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте. В знак признания — от имени всех молдаван — мужества украинского народа", — заявила президент Молдовы.

Санду также отметила, что награда является знаком признания мужества украинского народа.

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Зеленский прибыл на празднование Дня независимости Молдовы

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев на празднование Дня независимости Молдовы.

Он уже провел встречу с президентом страны Майей Санду в Кишиневе. Также Зеленский заявил, что Украина готова помогать Молдове и Румынии укреплять потенциал в сфере безопасности.

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Зеленский Владимир (25658) награда (1954) орден (246) Мая Санду (263)
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Топ комментарии
+12
Який цинізм за що нагорода ,може що звалив з країни під час масованої атаки бпла та ракет ворога, чи за те що розвів корупцію в ОП ?,я вже не кажу що не готував країну до війни коли всі попереджали чи здачу Півдня.
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27.08.2026 21:48 Ответить
+10
Вот в этом как раз и проблема. Пока Украина где-то там борется, остальные спят спокойно. А не должны бы. Вот если бы не спали спокойно, может у нас появились бы союзники, а не только партнёры.
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27.08.2026 21:38 Ответить
+6
Ну а Зеленський тут до чого?
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27.08.2026 21:44 Ответить

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