Выгоревшая земля, обломки металла и пластика: взрыв прогремел в Молдове на границе с Украиной

В Молдове расследуют взрыв неизвестного объекта недалеко от села Крокмаз у границы с Украиной; на месте происшествия обнаружены участок выжженной земли и фрагменты металла и пластика. Местные жители рассказывают о сильном взрыве.

Об этом пишет Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Около 2:36 ночи 2 сентября молдавские пограничники в районе села Тудора услышали звук, похожий на пролет ракеты. В 2:38 раздался сильный взрыв.

Украинская сторона сообщила, что в указанном районе в то время действовала воздушная тревога из-за российских ударов.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства Молдовы не зафиксировано. Патруль пограничной полиции Тудора проверил территорию, в ходе первоначального осмотра подозрительных предметов или очагов возгорания обнаружено не было.

Читайте также: Во время атаки РФ на Украину Молдова вновь зафиксировала нарушение своего воздушного пространства

Позже поступила информация от местного жителя о громком взрыве на территории Молдовы, после чего в этом районе начались поиски.

Около 7:10 утра в окрестностях села Крокмаз, в 6 км от государственной границы с Украиной, обнаружили выгоревший участок земли и обломки металла и пластика.

Устанавливаются обстоятельства происшествия

"На место направили специализированные подразделения, которые примут все необходимые меры и установят обстоятельства происшествия", — отметили в пограничной полиции.

Граждан, услышавших характерный звук беспилотника или взрывы, призвали "сохранять спокойствие, укрыться в безопасном месте внутри помещения и следить исключительно за информацией властей". Граждан также просят не приближаться к возможным обломкам летательных аппаратов, боеприпасам или другим неизвестным предметам.

Читайте также: Частые инциденты с дронами в Молдове, вероятно, связаны с приближением выборов в РФ, - спикер парламента Гросу