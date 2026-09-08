Безпілотник пролетів Молдову та залетів до Румунії, - ЗМІ
Жителі румунського міста Ясси, розташованого поблизу кордону з Молдовою, отримали екстрене повідомлення про загрозу з повітря.
Про це пише видання Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними румунських ЗМІ, жителі міста Ясси, що поблизу кордону з Молдовою, отримали повідомлення RO-ALERT типу "Надзвичайна тривога". Влада попередила про можливе падіння об’єктів із повітряного простору.
У повідомленні жителів закликають зберігати спокій та сховатися у підвалах або укриттях цивільного захисту.
"Існує ймовірність падіння об’єктів із повітряного простору. Зберігайте спокій! Укрийтеся у підвалах або укриттях цивільного захисту", - йдеться у повідомленні, поширеному через систему RO-ALERT.
У мережі раніше повідомляли, що над Кишеневом нібито пролетів дрон.
Також відомо, що у небі над Молдовою кружляють два літаки. Ще три літаки - вишикувалися на злітно-посадковій смузі.
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