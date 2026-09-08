Беспилотник пролетел над Молдовой и залетел в Румынию, - СМИ
Жители румынского города Яссы, расположенного недалеко от границы с Молдовой, получили экстренное предупреждение об угрозе с воздуха.
Об этом пишет издание Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.
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По данным румынских СМИ, жители города Яссы, расположенного недалеко от границы с Молдовой, получили уведомление RO-ALERT типа "Чрезвычайная тревога". Власти предупредили о возможном падении объектов из воздушного пространства.
В сообщении жителей призывают сохранять спокойствие и укрыться в подвалах или убежищах гражданской защиты.
"Существует вероятность падения объектов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или укрытиях гражданской защиты", — говорится в сообщении, распространенном через систему RO-ALERT.
Ранее в сети сообщалось, что над Кишиневом якобы пролетел дрон.
Также известно, что в небе над Молдовой кружат два самолета. Еще три самолета выстроились на взлетно-посадочной полосе.
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