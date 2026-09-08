Беспилотник пролетел над Молдовой и залетел в Румынию, - СМИ

Жители румынского города Яссы, расположенного недалеко от границы с Молдовой, получили экстренное предупреждение об угрозе с воздуха.

Об этом пишет издание Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным румынских СМИ, жители города Яссы, расположенного недалеко от границы с Молдовой, получили уведомление RO-ALERT типа "Чрезвычайная тревога". Власти предупредили о возможном падении объектов из воздушного пространства.

В сообщении жителей призывают сохранять спокойствие и укрыться в подвалах или убежищах гражданской защиты.

Читайте также: В Румынии из-за российских дронов объявили тревогу и готовились поднять в воздух испанские истребители F-18

"Существует вероятность падения объектов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или укрытиях гражданской защиты", — говорится в сообщении, распространенном через систему RO-ALERT.

Ранее в сети сообщалось, что над Кишиневом якобы пролетел дрон.

Также известно, что в небе над Молдовой кружат два самолета. Еще три самолета выстроились на взлетно-посадочной полосе.

Читайте: Россия активизирует вербовку граждан Молдовы, - ЦПД



