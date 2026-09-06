В Румынии из-за российских дронов объявили тревогу и готовились поднять испанские истребители F-18
В ночь на 6 сентября в Румынии из-за приближения группы дронов к границе с Украиной объявили воздушную тревогу. Для возможного перехвата целей в боевую готовность привели испанскую авиацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Румынии.
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"В субботу, 5 сентября, в 23:40 радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила группу воздушных целей, двигавшихся в направлении речной границы с Украиной", - отметили в Минобороны страны.
Также отмечается, что системы противовоздушной обороны были приведены в состояние боевой готовности.
"Два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании и вертолет IAR 330 Puma SOCAT Воздушных сил Румынии были готовы к взлету", - добавили в ведомстве.
Также там подчеркнули, что национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям Румынии о введении мер общественного оповещения для северной части уезда Тулча.
Сообщение в государственной системе оповещения RO-Alert было опубликовано в 00:10.
Поскольку нарушений воздушного пространства Румынии обнаружено не было, воздушная тревога была отменена в 00:42.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по КПП "Орловка" в Одесской области: пункт пропуска приостановил работу из-за повреждений.
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