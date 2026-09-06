В Румынии из-за российских дронов объявили тревогу и готовились поднять испанские истребители F-18

В ночь на 6 сентября в Румынии из-за приближения группы дронов к границе с Украиной объявили воздушную тревогу. Для возможного перехвата целей в боевую готовность привели испанскую авиацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

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Что рассказали в Румынии об атаке РФ?

"В субботу, 5 сентября, в 23:40 радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила группу воздушных целей, двигавшихся в направлении речной границы с Украиной", - отметили в Минобороны страны.

Также отмечается, что системы противовоздушной обороны были приведены в состояние боевой готовности.

"Два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании и вертолет IAR 330 Puma SOCAT Воздушных сил Румынии были готовы к взлету", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, что РФ планирует атаковать страны НАТО, - и.о. министра обороны Румынии Мируце

Также там подчеркнули, что национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям Румынии о введении мер общественного оповещения для северной части уезда Тулча.

Сообщение в государственной системе оповещения RO-Alert было опубликовано в 00:10.

Поскольку нарушений воздушного пространства Румынии обнаружено не было, воздушная тревога была отменена в 00:42.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по КПП "Орловка" в Одесской области: пункт пропуска приостановил работу из-за повреждений.

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