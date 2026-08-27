Над Черным морем зафиксировали воздушную цель: Румыния подняла в воздух F-18
Румыния подняла в воздух два истребителя F-18 после того, как ее радиолокационная система обнаружила воздушную цель в 33 км к северу от украинского острова Змеиный.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Румынии в социальной сети Х.
Цель была зафиксирована вблизи Змеиного
Воздушная цель была обнаружена в 18:27 в четверг, 27 августа. В 18:41 для мониторинга ситуации в воздух подняли два истребителя F-18 испанских воздушно-космических сил.
После получения информации от Национального военного командного центра Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям в 18:44 разослала уведомление RO-Alert жителям северной части уезда Тулча.
Накануне в Тулче также объявляли предупреждения
В среду, 26 августа, жителям уезда Тулча несколько раз отправляли уведомления RO-Alert.
Тогда Министерство обороны Румынии заявило, что информации о вторжении в румынское воздушное пространство не поступало.
"О каких-либо вторжениях в воздушное пространство Румынии не сообщалось", — заявили в Министерстве обороны Румынии.
На месте происшествия ведется расследование, чтобы установить, достигли ли обломки дронов района Плауру и связаны ли они с пожаром.
Также 26 августа на пляже в Олимпи, в румынском уезде Констанца, нашли фрагмент неизвестного беспилотника. В тот же день обломки дронов обнаружили на нескольких пляжах в Болгарии.
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