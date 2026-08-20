F-16 ВВС Румынии уничтожил морской дрон у берегов Констанцы

В четверг, 20 августа, истребитель F-16 румынских ВВС сбил морской дрон в море у берегов Констанцы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, два самолета F-16 румынских ВВС были срочно подняты в воздух в направлении места, где в исключительной экономической зоне Румынии, вблизи платформы Neptun Alpha, примерно в 80 морских милях к востоку от Констанцы, был обнаружен небольшой морской дрон.

Один из самолетов захватил цель и открыл огонь из бортового орудия, успешно поразив ее.

О наличии дрона, дрейфовавшего в море, сообщило коммерческое судно около 06:28 по местному времени.

Судно береговой охраны с командой по разминированию (EOD) ВМС Румынии направилось к месту нахождения дрона для проведения осмотра.

Читайте: Испанский F-18 сбил дрон, залетевший в воздушное пространство Румынии

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 20 августа беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии. Для наблюдения за ситуацией страна подняла в воздух два испанских самолета F-18. После столкновения летательного аппарата с землей произошел пожар.

Смотрите также: Объект, похожий на морской дрон, обнаружили в Румынии. ФОТО