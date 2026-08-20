F-16 ВВС Румынии уничтожил морской дрон у берегов Констанцы
В четверг, 20 августа, истребитель F-16 румынских ВВС сбил морской дрон в море у берегов Констанцы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, два самолета F-16 румынских ВВС были срочно подняты в воздух в направлении места, где в исключительной экономической зоне Румынии, вблизи платформы Neptun Alpha, примерно в 80 морских милях к востоку от Констанцы, был обнаружен небольшой морской дрон.
Один из самолетов захватил цель и открыл огонь из бортового орудия, успешно поразив ее.
О наличии дрона, дрейфовавшего в море, сообщило коммерческое судно около 06:28 по местному времени.
Судно береговой охраны с командой по разминированию (EOD) ВМС Румынии направилось к месту нахождения дрона для проведения осмотра.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 20 августа беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии. Для наблюдения за ситуацией страна подняла в воздух два испанских самолета F-18. После столкновения летательного аппарата с землей произошел пожар.
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