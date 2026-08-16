Объект, похожий на морской дрон, обнаружили в Румынии. ФОТО
В румынском уезде Констанца на морском побережье обнаружили подозрительный объект, напоминающий морской беспилотник.
Об этом сообщает Antena3, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, инцидент с подозрительным предметом в прибрежной зоне был зарегистрирован в воскресенье утром. Его зафиксировали у побережья порта Томис в Констанце, примерно в 1,5 километра от берега.
Согласно информации издания, это может быть военно-морской беспилотник.
В этот район была направлена береговая охрана.
Позже о находке сообщило Министерство национальной обороны Румынии. Отмечается, что после проверки объект был идентифицирован как беспилотник без взрывного заряда.
Объект был передан Береговой охране для дальнейшего расследования.
Что предшествовало
- В ночь на 16 августа испанский истребитель F-18 сбил неизвестный беспилотник, пересекший румынское воздушное пространство со стороны Молдовы.
- Ранее сообщалось, что в Румынии 13 августа дважды объявляли воздушную тревогу из-за российских ударов по Одесской области. Вблизи границы с Украиной радары зафиксировали воздушную цель, после чего в небо поднялись два истребителя F-16.
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