Объект, похожий на морской дрон, обнаружили в Румынии. ФОТО

В румынском уезде Констанца на морском побережье обнаружили подозрительный объект, напоминающий морской беспилотник.

Об этом сообщает Antena3, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, инцидент с подозрительным предметом в прибрежной зоне был зарегистрирован в воскресенье утром. Его зафиксировали у побережья порта Томис в Констанце, примерно в 1,5 километра от берега.

Согласно информации издания, это может быть военно-морской беспилотник.

В этот район была направлена береговая охрана.

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Позже о находке сообщило Министерство национальной обороны Румынии. Отмечается, что после проверки объект был идентифицирован как беспилотник без взрывного заряда.

Объект был передан Береговой охране для дальнейшего расследования.

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Что предшествовало