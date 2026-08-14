В Румынии в 5 км от границы с Украиной упал дрон - его не засекли радары
В Румынии недалеко от населенного пункта Лункавица в уезде Тулча упал беспилотник. Место падения находится примерно в пяти километрах от границы с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Министерство национальной обороны Румынии.
Дрон не был зафиксирован радарами
В пятницу, 14 августа, в румынское Минобороны поступило сообщение через единый номер экстренной службы 112 о падении беспилотника в районе Лункавицы.
По предварительным данным ведомства, системы радиолокационного наблюдения не обнаружили воздушную цель из-за того, что она летела на очень низкой высоте.
Беспилотник упал в лесистой местности. По имеющейся на данный момент информации, в результате падения никто не пострадал, материальный ущерб также не зафиксирован.
На место направили специалистов Минобороны
Район падения беспилотника будет обследовать группа специалистов Министерства национальной обороны Румынии. Для этого они отправятся на место на вертолете IAR PUMA 330 SOCAT.
"Мы предоставим дополнительную информацию в зависимости от развития ситуации", — отметили в румынском оборонном ведомстве.
Пока Министерство обороны Румынии не сообщает о типе и происхождении дрона.
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