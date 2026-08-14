У Румунії за 5 км від кордону з Україною впав дрон - його не помітили радари

У Румунії поблизу населеного пункту Лункавіца в повіті Тулча впав безпілотник. Місце падіння розташоване приблизно за п’ять кілометрів від кордону з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявило Міністерство національної оборони Румунії.

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Дрон не зафіксували радари

У п’ятницю, 14 серпня, до румунського Міноборони надійшло повідомлення через єдиний номер екстреної служби 112 про падіння безпілотника в районі Лункавіци.

За попередніми даними відомства, системи радіолокаційного спостереження не виявили повітряну ціль через те, що вона летіла на дуже низькій висоті.

Безпілотник упав у лісистій місцевості. За наявною наразі інформацією, внаслідок падіння ніхто не постраждав, матеріальних збитків також не зафіксовано.

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На місце направили фахівців Міноборони

Район падіння безпілотника обстежуватиме група фахівців Міністерства національної оборони Румунії. Для цього вони вирушать на місце на вертольоті IAR PUMA 330 SOCAT.

"Ми надамо додаткову інформацію залежно від розвитку ситуації", – зазначили у румунському оборонному відомстві.

Наразі Міноборони Румунії не повідомляє про тип та походження дрона.

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