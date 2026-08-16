Об’єкт, схожий на морський дрон, знайшли в Румунії. ФОТО
У румунському повіті Констанца на морському узбережжі виявили підозрілий об’єкт, який має вигляд морського безпілотника.
Про це повідомляє Antena3, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, інцидент із підозрілим предметом у прибережній зоні було зареєстровано в неділю вранці. Його зафіксували біля узбережжя порту Томіс у Констанці, приблизно за 1,5 кілометра від берега.
Згідно з інформацією видання, це може бути військово-морський безпілотник.
До району було направлено берегову охорону.
Пізніше про знахідку повідомило Міністерство національної оборони Румунії. Зазначається, що після перевірки об'єкт був ідентифікований як безпілотник без вибухового заряду.
Об'єкт було передано Береговій охороні для подальшого розслідування.
Що передувало
- У ніч на 16 серпня і спанський винищувач F-18 збив невідомий безпілотник, що перетнув румунський повітряний простір із боку Молдови.
- Раніше повідомлялося, що в Румунії 13 серпня двічі оголошували повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувачі F-16.
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