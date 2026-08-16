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Новини Фото Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
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Об’єкт, схожий на морський дрон, знайшли в Румунії. ФОТО

У румунському повіті Констанца на морському узбережжі виявили підозрілий об’єкт, який має вигляд морського безпілотника.

Про це повідомляє Antena3, передає Цензор.НЕТ.

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У Румунії знайшли морський дрон

Що відомо

Як зазначається, інцидент із підозрілим предметом у прибережній зоні було зареєстровано в неділю вранці. Його зафіксували біля узбережжя порту Томіс у Констанці, приблизно за 1,5 кілометра від берега.

Згідно з інформацією видання, це може бути військово-морський безпілотник.

До району було направлено берегову охорону.

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Пізніше про знахідку повідомило Міністерство національної оборони Румунії. Зазначається, що після перевірки об'єкт був ідентифікований як безпілотник без вибухового заряду.

Об'єкт було передано Береговій охороні для подальшого розслідування.

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Що передувало

  • У ніч на 16 серпня і спанський винищувач F-18 збив невідомий безпілотник, що перетнув румунський повітряний простір із боку Молдови.
  • Раніше повідомлялося, що в Румунії 13 серпня двічі оголошували повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувачі F-16.

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Румунія (1191) морський дрон (96)
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